Actualizada: 06 ago 2026 - 15:28
Compartir
El músculo y la clave para envejecer mejor
Gustavo Cadena, traumatólogo, explica por qué mantener la masa muscular es fundamental para la salud y la calidad de vida en la tercera edad.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 06 ago 2026 - 15:28
Compartir
Gustavo Cadena, traumatólogo, explica por qué mantener la masa muscular es fundamental para la salud y la calidad de vida en la tercera edad.