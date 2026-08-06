Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 06 ago 2026 - 15:28

El músculo y la clave para envejecer mejor

Gustavo Cadena, traumatólogo, explica por qué mantener la masa muscular es fundamental para la salud y la calidad de vida en la tercera edad.

Nuestra TV