Actualizado: 06 jul 2026 - 12:11
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La música abre el camino nuevos sueños
Jorge Luis del Hierro nos habla de su trayectoria musical y su faceta como emprendedor que hoy desarrolla en EE. UU. con Snack Cup Company.
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Jorge Luis del Hierro nos habla de su trayectoria musical y su faceta como emprendedor que hoy desarrolla en EE. UU. con Snack Cup Company.