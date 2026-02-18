Actualizada: 18 feb 2026 - 11:16
Compartir
Música del Cañar para el mundo
Jessica Cárdenas, directora sinfónica, llega al sillón de los amigos de esTAmañana para conversar de su destacada trayectoria nacional e internacional.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 18 feb 2026 - 11:16
Compartir
Jessica Cárdenas, directora sinfónica, llega al sillón de los amigos de esTAmañana para conversar de su destacada trayectoria nacional e internacional.