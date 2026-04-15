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Actualizada: 15 abr 2026 - 12:04

En esTAmañana, con el más 'elegante'

Frickson Erazo, ganador de MasterChef Celebrity, nos visitó en el set para contarnos los pormenores de su victoria en las mejores cocinas del mundo.

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