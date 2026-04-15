Actualizada: 15 abr 2026 - 12:06
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Reflexología, un mapa de nuestro cuerpo en nuestras manos y pies
Paula Carrera, psicóloga holística, nos compartió una cura para el estrés a través de la reflexología.
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Paula Carrera, psicóloga holística, nos compartió una cura para el estrés a través de la reflexología.