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Actualizado: 15 may 2026 - 16:28

La música y la cocina no son solo una etapa

Bastián Napolitano, productor y gestor cultural, comparte sus proyectos musicales y recuerda los momentos más especiales que vivió en MasterChef Celebrity.

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