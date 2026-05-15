Actualizado: 15 may 2026 - 16:28
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La música y la cocina no son solo una etapa
Bastián Napolitano, productor y gestor cultural, comparte sus proyectos musicales y recuerda los momentos más especiales que vivió en MasterChef Celebrity.
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Bastián Napolitano, productor y gestor cultural, comparte sus proyectos musicales y recuerda los momentos más especiales que vivió en MasterChef Celebrity.