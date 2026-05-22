Actualizado: 22 may 2026 - 11:48
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Música y pasión mundialista para La Tri
Johann Vera, cantautor guayaquileño, compartió sus logros musicales y presentó “Grita Fuerte”, tema inspirado en la emoción de apoyar a La Tri rumbo al Mundial.
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Johann Vera, cantautor guayaquileño, compartió sus logros musicales y presentó “Grita Fuerte”, tema inspirado en la emoción de apoyar a La Tri rumbo al Mundial.