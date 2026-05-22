Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizado: 22 may 2026 - 11:48

Música y pasión mundialista para La Tri

Johann Vera, cantautor guayaquileño, compartió sus logros musicales y presentó “Grita Fuerte”, tema inspirado en la emoción de apoyar a La Tri rumbo al Mundial.

Nuestra TV