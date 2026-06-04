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Noticias

Actualizado: 04 jun 2026 - 12:54

La música de Verde 70 llega con nuevas sorpresas para sus fans

Verde 70 visita el set de esTAmañana para compartir detalles de su gira y adelantar las novedades que prepara para su público.

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