Actualizada: 28 ago 2026 - 14:03
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Lo que un padre transmite sin decir una palabra
Humberto Herrera, coach de transformación masculina, explica cómo las experiencias y emociones de los padres pueden influir en el desarrollo de sus hijos.
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Humberto Herrera, coach de transformación masculina, explica cómo las experiencias y emociones de los padres pueden influir en el desarrollo de sus hijos.