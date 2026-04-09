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Actualizada: 09 abr 2026 - 15:17

Paiche en salsa de cacao blanco, la receta de Cocinando esTAmañana

Este jueves 9 de abril del 2026 preparamos paiche en salsa de cacao blanco, junto al chef Felipe Campana.  

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