Actualizada: 09 abr 2026 - 15:17
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Paiche en salsa de cacao blanco, la receta de Cocinando esTAmañana
Este jueves 9 de abril del 2026 preparamos paiche en salsa de cacao blanco, junto al chef Felipe Campana.
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Este jueves 9 de abril del 2026 preparamos paiche en salsa de cacao blanco, junto al chef Felipe Campana.