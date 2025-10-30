Actualizada: 30 oct 2025 - 12:49
De la pantalla al Muay Thai
Julián Campos prueba esta disciplina de combate apta para todos y nos muestra cómo se entrenan las próximas promesas del deporte.
