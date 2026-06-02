Actualizado: 02 jun 2026 - 15:44
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Pavo salteado con verduras, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 2 de junio del 2026 preparamos pavo salteado con verduras, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizado: 02 jun 2026 - 15:44
Compartir
Este martes 2 de junio del 2026 preparamos pavo salteado con verduras, junto al chef Felipe Campana.