Actualizado: 06 jul 2026 - 12:12
Compartir
Pedalea para romper límites y descubrir el mundo
Xavier Chiriboga nos comparte la experiencia de conquistar la Stagecoach 400, y cómo su pasión por el ciclismo lo ha llevado a recorrer el mundo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 06 jul 2026 - 12:12
Compartir
Xavier Chiriboga nos comparte la experiencia de conquistar la Stagecoach 400, y cómo su pasión por el ciclismo lo ha llevado a recorrer el mundo.