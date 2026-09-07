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Actualizada: 07 sep 2026 - 11:09

Un piano de música y esperanza

Juan Castro, pianista y compositor ecuatoriano, cuenta la historia de una obra que une música y fe, y su sueño de interpretarla en el Vaticano.

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