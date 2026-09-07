Actualizada: 07 sep 2026 - 10:17
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Un hábito importante para cuidar la piel
Cindy Burbano, dermatóloga, explica por qué retirar el maquillaje antes de dormir ayuda a mantener una piel saludable.
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Actualizada: 07 sep 2026 - 10:17
Compartir
Cindy Burbano, dermatóloga, explica por qué retirar el maquillaje antes de dormir ayuda a mantener una piel saludable.