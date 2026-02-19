Actualizada: 19 feb 2026 - 12:03
¿Es posible practicar el esquí en Ecuador?
klaus junggbluth, esquiador ecuatoriano, se conectó en esTAmañana para contarnos cómo es representar al Ecuador en un deporte que no se práctica en el país.
