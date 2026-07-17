Actualizado: 17 jul 2026 - 13:09
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Receta extra con el toque argentino de 'El Laucha'
En esTAmañana junto a Laucha y 'Pipe' Campana aprendemos a hacer una receta argentina: entraña a la plancha con puré de papas.
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Actualizado: 17 jul 2026 - 13:09
Compartir
En esTAmañana junto a Laucha y 'Pipe' Campana aprendemos a hacer una receta argentina: entraña a la plancha con puré de papas.