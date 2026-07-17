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Actualizado: 17 jul 2026 - 13:10

El poder de sanar a través de la comunidad

Adalberto de Paula Barreto, especialista internacional, explica cómo la terapia comunitaria y ayuda a las personas a afrontar los desafíos de la vida.

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