Actualizada: 26 mar 2026 - 12:02
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Al ritmo de 'El caballero y su orquesta'
Dennis Sánchez, cantante ecuatoriano, nos presentó su nueva propuesta musical, con la que pretende darle un nuevo aire a la música ecuatoriana.
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Dennis Sánchez, cantante ecuatoriano, nos presentó su nueva propuesta musical, con la que pretende darle un nuevo aire a la música ecuatoriana.