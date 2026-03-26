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Actualizada: 26 mar 2026 - 12:02

Al ritmo de 'El caballero y su orquesta'

Dennis Sánchez, cantante ecuatoriano, nos presentó su nueva propuesta musical, con la que pretende darle un nuevo aire a la música ecuatoriana.

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