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Una voz que hizo historia en el power metal europeo

Programa 288 de esTAmañana | Jueves de pop y power metal

Al ritmo de David Tavaré en esTAmañana

David Tavaré, cantante español, recuerda su trayectoria y el éxito que alcanzó como uno de los referentes del dance y europop en los años 2000.