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Actualizada: 20 ago 2026 - 13:29

Al ritmo de David Tavaré en esTAmañana

David Tavaré, cantante español, recuerda su trayectoria y el éxito que alcanzó como uno de los referentes del dance y europop en los años 2000.

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