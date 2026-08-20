Actualizada: 20 ago 2026 - 13:29
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Al ritmo de David Tavaré en esTAmañana
David Tavaré, cantante español, recuerda su trayectoria y el éxito que alcanzó como uno de los referentes del dance y europop en los años 2000.
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David Tavaré, cantante español, recuerda su trayectoria y el éxito que alcanzó como uno de los referentes del dance y europop en los años 2000.