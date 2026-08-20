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Actualizada: 20 ago 2026 - 13:40

¿Por qué se cae el cabello? Aprendamos a identificar las causas

Gissela Erazo, médico especialista en dermatología, explica las principales causas de la caída del cabello y cuándo debemos prestar atención.

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