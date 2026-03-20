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Actualizada: 20 mar 2026 - 13:24

Rompamos límites para hacer historia

Eduardo Moscoso, director técnico, nos inspira a creer y nos cuenta de su trayectoria con 'La Tri' femenina.

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