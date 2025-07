¿Cómo superar un hecho violento? un especialista brinda consejos en esTAmañana

La inseguridad es un tema que preocupa a los hogares ecuatorianos. Las personas que sufren robos o hechos violentos traumáticos quedan afectados por el impacto emocional de estos sucesos. Por esta razón, en esTAmañana, el psicólogo Mauricio Batallas brindó consejos para este tipo de casos.

De acuerdo con el especialista, es fundamental separar el hecho de la temporalidad para evitar que las secuelas sean más fuertes. Es decir, las personas tienen que realizar un proceso para que el cerebro pueda superar lo ocurrido.

De acuerdo con Batallas, el ser humano aprende a defenderse. En un acto de violencia hay una marca emocional. "Todo acto de violencia nos marca. Pero no tiene que ser algo determinante".

El especialista sostuvo que es necesario el acompañamiento de un tercero imparcial. "Debemos separar el hecho de la temporalidad. Entender que el hecho sí sucedió, pero que, en la temporalidad no está ocurriendo".

Para el psicólogo es importante no evitar el problema. "Ya no salgo, ya no me levanto. En el inicio es necesario, pero todo es un proceso. No caer en la obsesión y no sentirnos culpables de lo que ocurrió.