Actualizada: 10 feb 2026 - 13:01
Compartir
Tacu tacu de lomo, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 10 de febrero del 2026 preparamos tacu tacu de lomo, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 10 feb 2026 - 13:01
Compartir
Este martes 10 de febrero del 2026 preparamos tacu tacu de lomo, junto al chef Felipe Campana.