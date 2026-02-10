Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 10 feb 2026 - 13:01

Tacu tacu de lomo, la receta de Cocinando esTAmañana

Este martes 10 de febrero del 2026 preparamos tacu tacu de lomo, junto al chef Felipe Campana.

Nuestra TV