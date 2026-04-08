Actualizada: 08 abr 2026 - 12:14
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Tips de finanzas para llegar con dinero a fin de mes
Fernando Beltrán, experto en finanzas, nos explicó tips para distribuir nuestros ingresos de forma correcta y no sufrir al llegar el fin de mes.
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Fernando Beltrán, experto en finanzas, nos explicó tips para distribuir nuestros ingresos de forma correcta y no sufrir al llegar el fin de mes.