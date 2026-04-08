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Actualizada: 08 abr 2026 - 12:13

Un titular fuera de la cancha

El periodista deportivo, Diego Lituma, nos contó varias anécdotas de su amplia trayectoria y mostró sus artículos de colección.

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