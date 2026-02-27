Actualizada: 27 feb 2026 - 12:08
Compartir
Todos necesitamos ayuda de vez en cuando
Ivonne Ortiz, logoterapista, nos contó por qué es importante pedir o solicitar ayuda profesional cuando tenemos problemas.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 27 feb 2026 - 12:08
Compartir
Ivonne Ortiz, logoterapista, nos contó por qué es importante pedir o solicitar ayuda profesional cuando tenemos problemas.