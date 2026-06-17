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Actualizado: 17 jun 2026 - 11:47

Todos somos y seremos el Ecuador

Artistas ecuatorianos se unen para presentar “Yo Soy Hecha en Ecuador”, una canción que busca fortalecer el orgullo, la identidad y el espíritu ecuatoriano.

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