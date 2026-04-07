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Actualizada: 07 abr 2026 - 15:28

¿Y tu cómo tomas las decisiones importantes?

Andrés González, coach en liderazgo, nos comentó cómo se toman las decisiones importantes, a veces con el corazón y otras con la mente.

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