Actualizada: 07 abr 2026 - 15:28
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¿Y tu cómo tomas las decisiones importantes?
Andrés González, coach en liderazgo, nos comentó cómo se toman las decisiones importantes, a veces con el corazón y otras con la mente.
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Andrés González, coach en liderazgo, nos comentó cómo se toman las decisiones importantes, a veces con el corazón y otras con la mente.