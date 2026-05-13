Actualizado: 13 may 2026 - 15:56
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Lo que tus lunares pueden decir sobre tu salud
Esmeralda Terán, dermatóloga, nos explica cómo identificar cambios importantes en los lunares y cuándo debemos prestarles atención.
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Esmeralda Terán, dermatóloga, nos explica cómo identificar cambios importantes en los lunares y cuándo debemos prestarles atención.