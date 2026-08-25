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Actualizada: 25 ago 2026 - 10:56

¿Qué es verdad y qué es mito de la creatina?

Mauricio Toapanta, fisiatra, aclara los principales mitos y verdades sobre la creatina y su uso.

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