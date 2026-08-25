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Actualizada: 25 ago 2026 - 11:34

Música con letra y propósito que conecta con el corazón

Marqués, cantante ecuatoriano, comparte las novedades de su música, una propuesta llena de propósito, sentimiento y conexión con su público.

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