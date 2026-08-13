Actualizada: 13 ago 2026 - 13:17
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Una vida llevando el vallenato Colombiano al mundo
Carlos Vives, cantautor colombiano, repasa más de cuatro décadas de trayectoria y su aporte a la internacionalización del vallenato colombiano.
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Carlos Vives, cantautor colombiano, repasa más de cuatro décadas de trayectoria y su aporte a la internacionalización del vallenato colombiano.