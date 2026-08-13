Actualizada: 13 ago 2026 - 10:37
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Cabello teñido: claves para mantenerlo sano y brillante
Narcisa Mera, estilista, comparte consejos para cuidar el cabello teñido, mantener su color y conservar su brillo y salud.
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Narcisa Mera, estilista, comparte consejos para cuidar el cabello teñido, mantener su color y conservar su brillo y salud.