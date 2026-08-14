Actualizada: 14 ago 2026 - 11:59
Compartir
Viernes de cantar y bailar junto a Marcelita Zumba
Marcelita Zumba, intérprete de música nacional, llega con sanjuanitos, pasacalles, albazos y lo mejor del repertorio popular ecuatoriano.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 14 ago 2026 - 11:59
Compartir
Marcelita Zumba, intérprete de música nacional, llega con sanjuanitos, pasacalles, albazos y lo mejor del repertorio popular ecuatoriano.