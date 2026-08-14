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Actualizada: 14 ago 2026 - 11:59

Viernes de cantar y bailar junto a Marcelita Zumba

Marcelita Zumba, intérprete de música nacional, llega con sanjuanitos, pasacalles, albazos y lo mejor del repertorio popular ecuatoriano.

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