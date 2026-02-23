Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 23 feb 2026 - 12:08

La voz del ritmo de hoy se llama Ecuador

Mariela Condo, es una cantante y compositora ecuatoriana, que ha logrado anteponer los sonidos propios del Ecuador en su música y así lo cuenta.

Nuestra TV