Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Capítulos

CAPÍTULO 35: A preparar salsa bechamel (07/01/26) | TEMP 03 | MASTERCHEF CELEBRITY ECUADOR

Buscamos a la celebridad con el talento culinario para convertirse en el próximo MasterChef. No te pierdas la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Capítulo 35 de MasterChef Celebrity Ecuador

Teleamazonas

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

15 ene 2026 - 00:00

Unirse a Whatsapp

Mira el capítulo 35 de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, de este miércoles 14 de enero del 2026. Míralo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.