¿Cuántos puntos debo tener en mi buró de crédito para acceder a un préstamo en Ecuador?

El número del puntaje crediticio va de 1 a 1 000 puntos, mientras más alto sea el puntaje es mayor la confianza de una entidad financiera.

El historial financiero es uno de los principales requisitos para acceder a préstamos en Ecuador. El score crediticio permite a las entidades financieras medir el nivel de riesgo de una persona antes de aprobar un financiamiento.

De acuerdo con información de Banco Pichincha, el puntaje crediticio se calcula en una escala de 1 a 1000 puntos. Mientras más alta sea la calificación, mayores serán las posibilidades de acceder a créditos con mejores condiciones.

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Las personas que mantienen un puntaje entre 911 y 999 puntos son consideradas clientes con excelente comportamiento financiero, lo que incrementa las probabilidades de obtener préstamos, tarjetas de crédito y financiamientos con tasas de interés más favorables.

En cambio, quienes registran entre 376 y 910 puntos son catalogados como clientes con un nivel de riesgo medio. Aunque aún pueden acceder a créditos, las instituciones podrían aplicar intereses más altos o condiciones más estrictas.

Por otro lado, un score entre 1 y 375 puntos refleja un perfil de alto riesgo, lo que puede dificultar considerablemente la aprobación de préstamos y otros servicios financieros.

El puntaje crediticio se construye a partir del comportamiento de pagos. Este historial incluye obligaciones financieras y pagos de servicios como luz, agua, telefonía móvil, tarjetas de crédito o préstamos bancarios.

Tener un buen historial crediticio no solo facilita el acceso a préstamos, sino también a otros servicios como la compra de viviendas, ampliación de cupos en tarjetas y financiamientos.