CAPÍTULO 65: Arranca la competencia (06/03/26) | TEMP 03 | MASTERCHEF CELEBRITY ECUADOR
Buscamos a la celebridad con el talento culinario para convertirse en el próximo MasterChef. No te pierdas la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.
Capítulo 65 de MasterChef Celebrity Ecuador.
Teleamazonas
Actualizada:
06 mar 2026 - 23:00
Mira el capítulo 65 de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, de este viernes 6 de marzo del 2026. Míralo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.
