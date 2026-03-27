Beber se despide de MasterChef y deja algo más grande que un plato: el cariño de todo un país

Beber se despide de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador en medio de cariño, lágrimas y aplausos.

La salida de Beber Espinoza de MasterChef Celebrity Ecuador no fue una eliminación cualquiera. Su despedida marcó uno de los momentos más emotivos de la temporada y provocó una reacción inmediata del público, que se volcó a las redes sociales para expresarle su apoyo.

Beber se convirtió en el eliminado número 17 de la competencia, tras haber alcanzado el top 7 y obtener la tan anhelada filipina, consolidando así su crecimiento dentro de las cocinas. Su evolución no fue casual: el propio participante reveló que, luego de jornadas de grabación, dedicaba horas de estudio junto a chefs profesionales para perfeccionar técnicas, emplatados y recetas.

Más allá de lo culinario, su conexión con la audiencia fue lo que realmente lo llevó lejos. Su autenticidad, empatía y forma de ser lograron que miles de personas se sintieran identificadas con él. Por eso, tras su eliminación, su nombre se convirtió en tendencia número uno en Ecuador, mientras TikTok e Instagram se llenaban de reacciones, videos y mensajes.

Entre ellos, destacaron palabras cargadas de emoción:

“¡GANASTE! Eres un ser maravilloso. Beber, gracias por habernos hecho reír y llorar tanto a la vez. Eres una verdadera inspiración. Que Dios te bendiga siempre, campeón!”, escribió rossanacarpiofrione, una seguidora.

“¡Creo que nunca he llorado tanto con una partida de MasterChef! Beber, gracias por ser una persona auténtica, real, humilde, luchadora, pura!. Es muy raro ver gente así hoy en día, en cualquier ámbito. Te respeto, te admiro y te ganaste todo mi cariño”, compartió otro usuario.

También hubo quienes resaltaron el impacto de su historia en la audiencia: “Es la primera vez que veo una temporada de MasterChef y sin miedo a equivocarme puedo decir que esta despedida ha trascendido la pantalla y nos ha hecho conmover tanto, realmente estoy tan contento de ver como una persona real y tan humana se haya ganado el corazón de nosotros, el Ecuador entero”.

Las reacciones en videos del momento exacto de su eliminación reflejaron lo mismo: lágrimas, silencio y una evidente tristeza al ver partir a uno de los concursantes más queridos de la temporada.

Así, aunque Beber Espinoza dejó el delantal dentro de la competencia, se llevó consigo algo mucho más difícil de conseguir: el respeto y el cariño de un país entero que encontró en él a alguien cercano, genuino y profundamente humano.