Beber Espinoza se despide de las cocinas y Rausch rompe el protocolo para abrazarlo

La cocina se quedó en silencio y el corazón de los fans se detuvo por un instante. Beber, uno de los favoritos de la temporada, dijo adiós a MasterChef Celebrity Ecuador, dejando atrás no solo sus platos, sino también historias, lágrimas y momentos que lo conectaron con todos.

Entre risas, errores y enseñanzas, su paso por las cocinas quedará grabado como un ejemplo de pasión, esfuerzo y amor por lo que hace. Su eliminación causó mucha tristeza la noche de este jueves 26 de marzo del 2026.

"Nadie llega hasta el Top 7 por suerte, eso no existe. Nadie te salva en un reto de eliminación, tu realmente llegaste acá sin saber nada y estás en el Top 7, esa es la disciplina del campeón. Lo llevo en el corazón de por vida", dijo el chef Jorge Rausch al despedir al boxeador ecuatoriano.

La huella que Beber deja en el jurado y en sus compañeros es inmesa, las chefs Cecilia Cedeño e Irene González le desearon lo mejor y aseguraron estar felices de haberlo conocido y ser parte de esta etapa.

Además, él aseguró que siempre estará agradecido con el programa, "me ha hecho retroceder el tiempo, me ha regresado a mi niñez, me ha hecho recordar a un ser que amé tanto y amo, aún estando muerta, mi madre", dijo el campeón con lágrimas y la voz entrecortada.

"Yo quiero decirles que me siento muy orgulloso a donde llegué, los jurados les llevo siempre en mi corazón. A mis compañeros que sigan adelante, hay monstros para la cocina. Me llevo todo lo bueno de ustedes" Beber Espinoza, participante de MasterChef Celebrity Ecuador.

Luego de las palabras del jurado y del participante, el chef Rausch rompió el protocolo y llamó a Beber para abrazarlo. Y mientras la chef Irene lo abrazaba, el colombiano llamó a los participantes para que bajen del balcón y despidan al campeón. Este gesto mostró el amor y el respeto que el boxeador se ganó en la competencia.

Andy, Mara, Josh, El Jose, Frickson y Bastián, corrieron a los brazos de su compañero con quien compartieron 76 retos cargados de alegría, frustración, victorias y muchas eliminaciones, pero sobre todo de mucho compañerismo.

Entre los momentos más recordados, están sus emociones a flor de piel al hablar de su madre y compartir cómo la cocina había marcado su vida. Esos instantes, llenos de vulnerabilidad y humanidad, le permitieron a la audiencia conocer no solo al cocinero, sino al hombre detrás de los platos, generando un vínculo que trascendió la competencia.

Incluso cuando cometió errores, Beber mostró resiliencia. Sus intentos por superar los retos más complicados y su capacidad de aprender de cada experiencia lo convirtieron en un ejemplo de esfuerzo, dedicación, pasión y fortaleza. Cada reto lo acercaba más a su mejor versión, y aunque esta vez no logró quedarse, su legado en la cocina del programa perdurará.