La historia detrás de Beber Espinoza, el gigante fuerte con corazón de niño

El jurado, Virginia y todos los integrantes del Top 6 de MasterChef Celebrity Ecuador no pudieron contener sus lágrimas al escuchar la historia de Beber Espinoza, el gigante fuerte con corazón de niño, que se ganó el respeto y el corazón de todos en la competencia.

El campeón de box abrió su corazón a nivel nacional, contó que él creció rodeado de gente de clase baja. "Mi mamacita tenía la costumbre de remendarnos los pantalones, nos ponía un pedacito morado, un verde, un azul, un rojo. Y ella tenía una palabra muy bonita: mijito más que remendadito, limpiecito", contó.

Añadió que cuando él empezó sus carrera en el deporte y ya era parte de la selección de Ecuador empezó a ver por su madre. "Le di todo, todo lo que ella necesitó", afirmó con sus ojos cristalizados y su rostro triste.

La progenitora de Beber falleció hace dos años, a la edad de 101 años. El día de su muerte ella llamó al campeón tricolor, al llegar él la vio con una sondas en su cuello y quedó destrozado. Relató que al ver esa escena le pidió a Dios que ya le lleve a su madre a descansar.

"Le dije Diosmío llévale a mi madre, no quiero verla sufrir, y Dios me escuchó en ese momento. A la 01:00 de la mañana me llamaron", hace una pausa, baja la cabeza y toma aire para seguir, "el médico me dijo: Beber tu madre se está yendo a descansar". Beber asegura que él se quedó con la satisfacción de haberle dado todo a su madre.

Su relato concluyó con un mensaje, "siempre a mis alumnos y amigos que tengo les digo: honren a su padre y a su madre porque después de Dios son los seres que más se tiene que amar los hijos".

"Ella está conmigo en todo lado y hoy debe estar orgullosa de mí". Beber Espinoza, participante de MasterChef Celebrity Ecuador.

Cada receta llevaba consigo un homenaje a su madre, y al contar sus historias, los ojos del jurado y del público se llenaban de emoción. Entre risas, lágrimas y sabores únicos, se ganó el cariño de todos en MasterChef Celebrity Ecuador, demostrando que cocinar con amor trasciende cualquier técnica o competencia.