¡Felicidad al máximo en las cocinas! El Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador recibe su filipina

El Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador ya está listo para conquistar la cocina. Este miércoles 18 de marzo del 2026, las celebridades fueron sorprendidos con sus filipinas en el reto de Caja Misteriosa. También encontraron una fotografía del mejor plato preparado en esta temporada.

La noche estuvo cargada de mucho sentimiento, los cocineros recordaron muchos momentos de su vida y aseguraron sentirse orgullosos de haber llegado hasta esta etapa de la competencia. Algunos incluso lloraron, no se creían que lucirían la filipina de MasterChef Celebrity Ecuador, lo que significa que su nivel en la cocina se ha elevado.

Beber Espinoza en el Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas Andy Suzuki en el Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas Mara Topic en el Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas Frickson Erazo en el Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas Karime Borja en el Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas Bastián Napolitano en el Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas Josh Paredes en el Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas El Jose en el Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

Sin embargo, no todo fue felicidad, los nervios se apoderaron de los participantes cuando el jurado presentó al chef Jérôme Monteillet, quien se encargó de supervisar las estaciones y también degustar los platos.

Entre risas, sustos y corre corre llegó el momento de la degustación, los chefs llamaron de uno en uno a los cocineros para comprobar cómo mejoraron el plato que estaba en la foto. Entre los platos destacados estuvo el de Mara Topic, quien fue felicitada por su "guatita en salsa de maní y ají amarillo", plato que la llevó al balcón y a ser la primera en el Top 7 de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Mara Topic subió al balcón y es la primera en el Top 7 de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

Pero quien vivió la otra cara de la moneda fue Bastián Napolitano, el jurado le entregó delantal negro como sanción por haber topado su plato luego del conteo regresivo. Pese a que su plato tenía buen sabor, el chef Jorge Rausch le dijo que era la segunda vez que ocurría esto.

La competencia sube su intensidad cada noche en MasterChef Celebrity Ecuador y la final se acerca. ¿Quién se llevará el título? Mira cada capítulo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.