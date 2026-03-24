Celebrities cocinan en parejas, a ciegas y en silencio en un reto que no dejó delantales negros

Sin ver y sin escuchar, un reto que puso a prueba las destrezas y habilidades de los cocineros del Top 7 de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este martes 24 de marzo del 2026. Tres parejas que lucharon por no llevarse el delantal negro.

Bastián Napolitano con Beber Espinoza, Josh Paredes con Andy Suzuki y Frickson Erazo con El Jose, fueron las parejas que trabajaron intensamente en las cocinas más famosas del mundo. Las risas, la desesperación y los nervios no faltaron.

El reto de esta noche consistió en que los cocineros debían preparar sus platos, el uno colocado audífonos y el otro cubierto los ojos con gafas, quien era el único autorizado para probar los sabores. Esto generó desesperación en los participantes que luchaban consigo mismos para no fallar.

Al final el jurado llamó a cada pareja al atril para degustar los platos, en ese momento el cocinero que no vió nada durante todo el reto recién podía ver si el plato quedó, según sus indicaciones. Los chefs felicitaron a todos por los sabores y emplatados obtenido y por decisión unánime decidieron que ninguno se hacía acreedor al tan temido delantal negro.

Sin embargo, los cocineros no pueden bajar la guardia para llegar al Top 6, instancia en la que solo se encuentra Mara Topic. No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.