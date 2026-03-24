El chef Jorge Rausch acepta ser el padrino en la boda de Josh Paredes

¡Dijo que sí! El chef Jorge Rausch aceptó viajar a Cuenca y ser el padrino de la boda de Josh Paredes. La noticia fue revelada la noche de este martes 24 de marzo del 2026, al inicio del capítulo 74 de MasterChef Celebrity Ecuador.

El chef se reintegró al programa esta noche y cuando felicitaba a los cocineros por haber llegado al Top 7, Josh le dijo que tenía una noticia para él. "Me voy a casar, pero usted dijo que va a ser el padrino", dijo ella.

La respuesta inmediata del chef fue, "voy a ser el padrino. Acepto". Todo el set se llenó de emoción y Josh resaltó, "queda grabado en MasterChef que el chef Rausch va a Cuenca y aparte va a ser el Padrino".

En el capítulo anterior la influencer cuencana recibió la propuesta de matrimonio en medio del reto de Caja Misteriosa. Su novio llegó con un ramo de flores y un anillo para pedirle que se case con él. Ella sin dudarlo le dijo que sí.

¿Qué cocinarán los celebrities para la boda?

En medio de propuestas y más, los compañeros de cocina de Josh Paredes bromeron con las cosas que prepararían en la boda. El Jose dijo que él será el encargado de llevar el bizcocho de choclo.

Andy Suzuki ofreció el chancho agridulce, mientras que Frickson pondrá el sabor de la comida esmeraldeña con un encocado con chillangua frita. Beber Espinoza para ir a lo seguro, dijo que preparará puré de camote y arroz, que son las dos cosas que mejor le salen.

Bastián Napolitano en cambio hará un helado de mejillones, y Mara Topic, desde el balcón, aseguró que ella se encargará del emplatado.