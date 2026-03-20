Supo usar los ingredientes; Mara Topic sube al balcón y ya es Top 6 de MasterChef Celebrity Ecuador

Mara Topic sube al balcón y es la primera en el Top 6 de MasterChef Celebrity Ecuador.

¡Con paso firme! Mara Topic vuelve a sorprender al jurado y es la primera en subir al balcón para asegurar su lugar en el Top 6 de MasterChef Celebrity Ecuador. El triunfo lo consiguió la noche de este viernes 20 de marzo del 2026.

La Caja Misteriosa de este capítulo guardó las fotografías de los tres jurados. El reto consistió en que los cocineros debían preparar un plato con los ingredientes favoritos de cada uno. Mara preparó un raviolo relleno de cordero, puré de haba, huevo y acelga con salsa de reducción del cordero y vino tinto. Lo llamó, "Il raviolo al Jerome".

El plato sorprendió completamente a los chefs, quienes destacaron el buen sabor, el gran emplatado y sobre todo la habilidad de Mara para prepararlo. La chef Irene González la premió con estrellita en la frente, la chef Cecilia Cedeño con un choque de mano y el chef Jerome la abrazó.

Estos elogios llevaron a Mara al Top 6 de MasterChef Celebrity Ecuador, fue la única cocinera que subió al balcón esta noche. Sin embargo, no fue la única que gozó y se llenó de felicidad. Josh Paredes fue sorprendida con una propuesta de matrimonio en media competencia.

Mara Topic recibe estrellita de la chef Irene González por su gran plato. Teleamazonas

El amor sorprende en media competencia

Lo que era solo un reto de Caja Misteriosa guardaba una sorpresa especial para Josh Paredes, un anillo de compromiso y con él la entrada de su novio a las cocinas más famosas del mundo acompañado de un ramillete de flores.

¿Te quieres casar conmigo? preguntó el novio, de rodillas frente a Josh, quien no asimilaba lo que ocurría, mantenía su sonrisa en el rostro y sus ojos cristalizados, el amor de su vida, el hombre al no veía por varios meses estaba junto a ella.

Josh Paredes encuentra el anillo de compromiso en una pequeña caja misteriosa. Teleamazonas El novio de Josh Paredes le pide matrimonio en medio de la competencia. Teleamazonas Josh Paredes y su novio en propuesta de matrimonio en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

Tras abrazos y besos la creadora de contenido dio un firme sí y junto a sus compañeros y jurado festejaron esta muestra de amor.

Y es que en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador todo puede ocurrir, cada reto es una nueva esperiencia para los cocineros. No te lo pierdas, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.