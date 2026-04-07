El chef Jorge Rausch confiesa el atributo gastronómico de cada cocinero

Esta noche el chef Jorge Rausch aprovechó para decirle a cada cocinero del Top 5 el atributo gastronómico que lo caracteriza. Esto cuando faltan pocos capítulos para conocer al nuevo MasterChef Celebrity Ecuador.

Tras felicitarlos por el trabajo que cada famoso ha realizado en las cocinas, Rausch destacó lo mejor de cada uno, empezó con Mara Topic, "emplata como nadie", afirmó.

Continuó con el exdefensa de La Tri, "Frickson maneja la comida ecuatoriana como nadie", aseguró. Luego estaba la creadora de contenido Josh Paredes, "¿Josh? Josh es impecable".

"Jose es muy recursivo, es muy rápido y aprende como nadie", dijo sobre el comunicador quiteño, quien aseguró que no se veía en esta instancia de la competencia pero su esfuerzo y dedicación lo han premiado de esa manera.

Y a Andy Suzuki le dijo, "hace todo sencillo pero bien hecho, y eso vale porque la comida sencilla bien hecha muchas veces es la mejor", resaltó.

Estos elogios surgen a poco de que la competencia termine y donde el nivel de cocina sube cada vez más. La final de MasterChef Celebrity Ecuador está prevista para el martes 14 de abril del 2026. No te pierdas cada capítulo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.