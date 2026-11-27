Capítulo 2: Una sopa, una historia y una oportunidad para salvarse | Temporada 5

En este episodio, los cocineros que quedaron con delantal gris tienen una nueva oportunidad para continuar en la competencia. En el primer reto de salvación de la temporada deberán preparar, en solo 60 minutos, “la sopa de sus vidas”. La misión no será únicamente cocinar una buena sopa: tendrán que llevar al plato un recuerdo, una persona especial o una emoción que haya marcado sus vidas. Para lograrlo, además, deberán enfrentarse por primera vez a la despensa y elegir cuidadosamente los ingredientes de su preparación. Al final, algunos conseguirán subir al balcón, mientras otros tendrán que enfrentarse al delantal negro. 🔥 ¿Quién logró convertir su historia en el plato perfecto?