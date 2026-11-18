Sinfonía de motores - Episodio 41

¡La velocidad, la tecnología y la adrenalina se toman #SinfoníaDeMotores! Revivimos la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, analizamos los secretos de la suspensión de los monoplazas de Fórmula 1 y ponemos a prueba el nuevo iCar V23, un eléctrico 4x4 diseñado para la aventura. Además, repasamos lo mejor del automovilismo de resistencia, MotoGP y el karting ecuatoriano. ¡Todo el mundo motor en un solo programa!¡La velocidad, la tecnología y la adrenalina se toman #SinfoníaDeMotores! Revivimos la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, analizamos los secretos de la suspensión de los monoplazas de Fórmula 1 y ponemos a prueba el nuevo iCar V23, un eléctrico 4x4 diseñado para la aventura. Además, repasamos lo mejor del automovilismo de resistencia, MotoGP y el karting ecuatoriano. ¡Todo el mundo motor en un solo programa!