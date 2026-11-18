Sinfonía de motores - Episodio 38

En este episodio de Sinfonía de Motores, se presenta un análisis detallado de la Fórmula 1 con la sesión de clasificación del Gran Premio de Bahréin en el circuito de Sepang, destacando el dominio de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Además, se explica la avanzada tecnología de los sistemas de frenos en los autos de F1. Se cubren las emocionantes 12 Horas de Ecuador en Yaguarocha, con resultados y anécdotas de la competencia, así como la tercera fecha del Rally Rutas de Chimborazo con sus ganadores y categorías. Finalmente, se revisan las últimas fechas del Campeonato Mundial de MotoGP, resaltando victorias y posiciones clave en el campeonato. Un contenido imperdible para los amantes del automovilismo y motociclismo.